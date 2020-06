Atti persecutori e lesioni personali, arrestato un giovane di 24 anni

La Polizia di Stato ha arrestato un 24enne, residente in provincia di Reggio Emilia, per il reato di atti persecutori e lesioni personali. Nella mattinata di sabato agenti della Squadra Mobile della Questura di Ravenna, hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misura coercitiva personale disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia, per i reati di atti persecutori e lesioni personali, nei confronti del giovane. Il 24enne, rintracciato in provincia di Ravenna dagli investigatori della Squadra Mobile, è stato condotto in Questura per la sua completa identificazione ed è stato condotto nella abitazione dove dovrà permanere in regime di arresti domiciliari.

