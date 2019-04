Atti vandalici nel cervese, Medri: "Incentivare i controlli"

“Nel territorio di Cervia, soprattuto in alcune zone, si stanno verificando episodi indecorosi di vandalismo e conto la morale pubblica, che deturpano l’immagine della città". A lanciare l'allarme è il candidato sindaco di Cervia Massimo Medri: "A Pinarella e Tagliata si sono verificati incendi dolosi nella Pinetina, a Milano Marittima hanno divelto cartelli, rovesciato cassonetti, devastato aiuole. Non è possibile tollerare questi comportamenti. Esistono regole e leggi precise che vanno fatte rispettare. E’ necessario incentivare i controlli coordinando le varie forze di Polizia e chiedendo allo Stato di rafforzare i presidi anche nei weekend e presidiando in modo più puntuale i luoghi maggiormente esposti al rischio di devastazione e vandalismo. Gli stessi operatori economici devono controllare i propri esercizi per prevenire e disincentivare qualsiasi forma di esibizione che vada a ledere l’immagine di tutta la città, ad esempio impedire la somministrazione o la vendita di superalcolici a minorenni e a chi palesemente ne fa abuso. Questa sarà una delle mie priorità assolute se dovrò occuparmene dopo il 26 di maggio".