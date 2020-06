Atti vandalici al Pavaglione di Lugo: tre giovani denunciati

La Polizia di Stato e la Polizia locale di Lugo hanno denunciato in stato di libertà tre giovani, due cittadini marocchini di 19 e 26 anni e un 20enne cittadino italiano, per il reato di danneggiamento. Le indagini hanno avuto inizio dopo i fatti accaduti nella notte tra il 5 e il 6 giugno scorso all’interno del Pavaglione di Lugo, ove ignoti - dopo aver rotto alcune bottiglie di vetro - hanno preso di mira alcune serrande dei negozi e qualche colonnina per l’erogazione dell’energia elettrica, danneggiandole.

Gli agenti, grazie alla testimonianza di alcune persone che avevano assistito ai fatti e all’esame delle registrazioni del circuito di videosorveglianza comunale, sono giunti all’identificazione dei responsabili del danneggiamento. Per questi motivi i tre, già noti alle Forze di Polizia, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Ravenna per il reato di danneggiamento aggravato in concorso.