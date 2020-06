Attivato il servizio di avvistamento incendi boschivi a Cervia

Da giugno a settembre è attivo il servizio Avvistamento Incendi Boschivi – Aib nella pineta di Cervia. Il servizio organizzato dall'Unità Protezione Civile comunale, si integra a quello coordinato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per la provincia di Ravenna e prevede attività di vigilanza - sorveglianza e avvistamento, attività di contenimento e spegnimento degli incendi, nonché attività di bonifica dei siti.

Dal 20 giugno al 6 settembre una squadra Aib di volontari dell'associazione di protezione civile Lance Cb Cervia, debitamente formata ed equipaggiata, sarà impegnata nella pineta di Cervia in attività di prevenzione e pronto intervento. Il servizio di sorveglianza, avvistamento, spegnimento e bonifica degli incendi nella pineta di Cervia-Milano Marittima per il 2020, che prevede un capillare controllo delle aree pinetate comunali, è disciplinato da specifica convenzione sottoscritta dall'associazione cervese. Il numero da contattare in caso di avvistamento di un incendio boschivo è il 115 (numero nazionale di pronto intervento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco).