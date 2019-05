Trovati due etti e mezzo di marijuana: arrestati pusher e fornitore

Due arresti e il sequestro di oltre 2 etti di marijuana. E' l'esito di un'operazione antidroga condotta dai Carabinieri di Via Alberoni conclusasi domenica sera. L'attività ha avuto inizio quando i militari hanno intercettato un giovane studente di origine polacca, ritenendolo presunto spacciatore in un parco pubblico del centro. Gli investigatori dopo aver seguito ed assistito a dei movimenti sospetti nei pressi della sua abitazione hanno deciso di farvi irruzione; qui hanno rinvenuto 43 grammi di marijuana oltre a materiale per confezionare le dosi, conferma della destinazione della sostanza.

Da qui grazie ad una rapidissima attività d’indagine gli operatori sono riusciti a risalire al fornitore dello straniero, un giovane italiano residente nel forese ravennate: la conseguente visita a casa consentiva di trovare altre 250 grammi della medesima sostanza oltre al materiale per frazionare e confezionare le dosi. La sostanza è stata sequestrata mentre i ragazzi sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Lunedì al termine del processo direttissimo, con la convalida e la richiesta termini a difesa, il giudice ha imposto a entrambi l’obbligo di presentazione quotidiana in un Ufficio di Polizia, in attesa della prossima udienza.