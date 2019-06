Attività di interventistica extravascolare al via al San Giorgio di Cervia

L'unità operativa di Radiologia degli ambiti territoriali di Ravenna-Lugo e Faenza diretta da Carlo Orzincolo ha iniziato una nuova attività di interventistica extravascolare presso l'ospedale Civile San Giorgio di Cervia. Si tratta di effettuare tecniche di biopsie ed agoaspirati a pazienti ambulatoriali affetti da varia patologie (noduli della tiroide, neoformazioni delle ghiandole salivari, linfonodi e masse dei tessuti molli ) per determinarne la tipizzazione istologica. L'indagine viene svolta da un medico radiologo , Gian Carlo Parenti, con l'assistenza di un biologo esperto in citoassistenza Flavio Pironi ed adeguata assistenza infermieristica.

La tecnica utilizzata è eseguita per via ecoguidata: la zona di interesse viene visualizzata sul monitor dell'ecografo e tramite un sistema dedicato si effettua ,con l'ausilio di un ago molto sottile, il prelievo di una parte di tessuto patologico da sottoporre poi all'esame cito-istologico.Questa tecnica permette nella stragrande maggioranza dei casi di effettuare una diagnosi di natura,dì benignità o di malignità e pertanto risulterà determinante per il paziente nell'intraprendere in percorso terapeutico più idoneo e fornirà al clinico informazioni essenziali alla cura. Tale prestazione viene prenotata con adeguata richiesta del medico curante presso il Cup o presso la segreteria della Radiologia. Alla luce dell'importanza della metodica e degli attuali tempi di attesa l'intenzione è di dare risposta tempestiva ed abbreviare i tempi ai pazienti dell'abito territoriale di Cervia e zone limitrofe.