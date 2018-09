Devastazione in via Mazzini: raid vandalico nel cuore della notte in pieno centro

Raid vandalico nel cuore della nottata tra venerdì e sabato nel cuore del centro storico di Ravenna. Nel mirino è finita via Mazzini, dove ignoti hanno letteralmente distrutto le fioriere di tutta la via. Sulla questione è intervenuto il Popolo della Famiglia, che annuncia di continuare "nella sua battaglia di sensibilizzazione della cittadinanza e sulla sempre più importante questione della sicurezza a Ravenna. C’e bisogno di un cambio di marcia per quanto concerne il presidio territoriale". Sulla pagina Facebook "Sei di Ravenna se" c'è un utente che riferisce di aver notato tre giovani in azione poco prima delle 4.