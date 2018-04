Attrattività, sostenibilità e innovazione: la Bassa Romagna firma il patto per lo sviluppo economico

La Bassa Romagna ha il suo Patto strategico per lo sviluppo economico e sociale. Mercoledì, nel Salone estense della Rocca di Lugo, è stato infatti presentato e firmato, alla presenza del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il documento che definisce azioni prioritarie e obiettivi territoriali della Bassa Romagna. Il Patto è stato sottoscritto dai sindaci dei nove Comuni dell’Unione, dai rappresentanti del Tavolo dell’imprenditoria e delle organizzazioni sindacali della Bassa Romagna, dagli ordini e collegi professionali della provincia di Ravenna e dagli istituti scolastici superiori del territorio.

Nel Salone estense sono intervenuti: Luca Piovaccari, presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna; Marco Bellosi, referente del Tavolo dell’imprenditoria della Bassa Romagna; Sergio Baldini, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali della Bassa Romagna; Mattia Galli, in rappresentanza degli ordini e collegi professionali della provincia di Ravenna; Milla Lacchini, a nome degli istituti scolastici superiori della Bassa Romagna. È infine intervenuto il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini per le conclusioni. La presentazione è stata coordinata da Nadia Carboni, dirigente del Servizio Promozione territoriale, Governance e Comunicazione dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Alla presentazione erano presenti anche i sindaci Mauro Venturi per Alfonsine, Eleonora Proni per Bagnacavallo, Riccardo Francone per Bagnara di Romagna, Paola Pula per Conselice, Davide Ranalli per Lugo, Daniele Bassi per Massa Lombarda, Enea Emiliani per Sant’Agata sul Santerno, Luca Piovaccari, sindaco di Cotignola e presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, e l’assessore Andrea Minguzzi per il Comune di Fusignano. Erano inoltre presenti i consiglieri regionali Manuela Rontini e Mirco Bagnari.

“È una grande emozione presentare questo Patto strategico, frutto del lavoro fatto insieme negli ultimi mesi negli oltre venti incontri organizzati - ha dichiarato Luca Piovaccari -. Si tratta solo della prima parte del percorso che ci siamo prefissati, ma ci tengo a ringraziare chi ha partecipato al cammino fatto finora e chi parteciperà a quello futuro. Con questo Patto abbiamo cercato di declinare sul territorio lo sforzo compiuto dalla Regione Emilia-Romagna con il Patto per il lavoro. All’interno del documento abbiamo tentato di costruire un’idea di Bassa Romagna come un territorio che sviluppi una responsabilità diffusa, in grado di rappresentare le proprie eccellenze in modo compatto anche fuori dai propri confini. Il nostro è un luogo in grado di attrarre investimenti, ma anche capitale umano, un territorio che porta avanti un’idea di sviluppo compatibile con l’ambiente, senza dimenticare l’importanza della coesione sociale e l’innovazione. Il Patto strategico per lo sviluppo economico e sociale è un percorso di vera concertazione, che non è mai stata formale. Tutte le parti firmatarie si sono impegnate a fare questo percorso insieme. Per affrontare una situazione complessa, come quella che ci troviamo a gestire, serve infatti l’apporto di tutti, ognuno con le proprie competenze. Solo in questo modo la Bassa Romagna può essere un territorio in grado di crescere e produrre sviluppo".

Il Patto si articola su tre assi: attrattività, sostenibilità e innovazione - ha aggiunto il presidente dell'Unione - Su ogni tema sono stati individuati obiettivi da sviluppare. All’interno del documento che oggi firmiamo ci sono impegni su diversi temi, come il welfare, il lavoro, lo sviluppo economico, la scuola, la cultura, l’ambiente, la sicurezza, la trasparenza nella Pubblica amministrazione, l’agenda digitale e tanto altro. "Si tratta di un Patto ambizioso, fatto per l’amore verso il nostro territorio, che tiene insieme tante piccole cose che possiamo fare già da domani. Il mio augurio è che lo spirito che ha animato le persone che hanno partecipato a questo percorso si manterrà anche in futuro. In questo modo saremo in grado di costruire un territorio più forte e coeso”. “Come rappresentanti del mondo delle imprese abbiamo a cura il bene comune del territorio - ha spiegato Marco Bellosi -. Abbiamo accettato di dare il nostro contributo in questo Patto per agganciare una ripresa che nella nostra regione si sta manifestando in diversi settori solo grazie alla concertazione. Abbiamo sempre cercato e trovato una mediazione tra interessi a volte contrapposti. Questo confronto è stata un’occasione per sviluppare argomenti e obiettivi da realizzare in modo che non siano il solito libro dei sogni”. “Questo Patto coinvolge tutta la Bassa Romagna con obiettivi condivisi e questo è molto importante - ha commentato Sergio Baldini - Abbiamo ragionato su cosa poteva unirci e siamo riusciti a fare sintesi attorno all’interesse delle persone, un’attenzione che ha guidato la costruzione del Patto. Il territorio è riuscito a mettere a valore le proprie competenze, individuando gli obiettivi prioritari con un’attenzione alle diverse sensibilità”. “Il Patto strategico è uno strumento molto importante grazie al quale abbiamo fatto una vera e propria concertazione - ha aggiunto Mattia Galli -. Noi siamo stati molto felici di partecipare, portando il nostro apporto e le nostre competenze”. “Siamo molto soddisfatti per questo Patto - ha dichiarato Milla Lacchini -. Il documento recepisce le istanze che abbiamo presentato, come un’attenzione ai percorsi di alternanza scuola-lavoro. Riteniamo sia importante il ruolo di facilitatore che l’Unione assume tra imprese e scuola perché speriamo possa contribuire ad accompagnare i ragazzi in questo percorso. È importante infatti che gli studenti vengano considerati non oneri ma risorse e ricchezze su cui investire”.

“La sottoscrizione del Patto che fa la Bassa Romagna segue il modello del Patto del lavoro che la Regione ha firmato nel 2015 - ha commentato Stefano Bonaccini in conclusione dei lavori -. La scelta di costruire un Patto cercando di ascoltare tutti merita apprezzamento e indica la strategia della Bassa Romagna, che è un’Unione che da tempo è abituata a lavorare insieme. Questo lavoro collettivo è importante perché in una più ampia competizione la dimensione fa la differenza. Credere di competere in un mondo globalizzato, chiudendosi nei propri confini, è da irresponsabili. Dobbiamo avere la consapevolezza che se lavoriamo insieme, da Piacenza a Rimini, abbiamo le potenzialità per competere con i territori più avanzati del mondo. Se mettiamo insieme le eccellenze della nostra regione, dai prodotti dell’enogastronomia alla Motor Valley, passando per la Wellness Valley e il turismo, e collaboriamo possiamo davvero essere molto più forti e competitivi”.

Il Patto strategico definisce gli obiettivi da mettere in atto a breve, medio e lungo termine, coniugando il ruolo dell’Unione con l’esigenza di valorizzare le singole identità locali e coinvolgendo gli organi di rappresentanza istituzionale, i cittadini, le parti sociali ed economiche attraverso nuovi meccanismi di governance. Obiettivo del Patto è far sì che la Bassa Romagna diventi un territorio socialmente responsabile, in grado cioè di coniugare lo sviluppo economico con la coesione sociale. Il Patto strategico si divide in tre parti: nella prima vengono delineate le principali direzioni su cui si vuole orientare lo sviluppo dei prossimi anni; nella seconda vengono invece presentate una serie di azioni con fattibilità e ricaduta immediata sul territorio nel biennio 2018/2019, con l’indicazione precisa degli impegni assunti da ogni soggetto. Infine, nell'ultima parte sono contenuti dati ed elementi di analisi del contesto socio-economico territoriale. Al termine della sottoscrizione del Patto i presenti hanno celebrato l’evento con un brindisi, offerto da Cevico.