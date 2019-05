Attrezzaia va a fuoco: tra le fiamme bombole di gpl ed eternit

Tra le fiamme bombole di gpl ed eternit. A prendere fuoco nella tarda mattinata di mercoledì, intorno alle 13, è stata un'attrezzaia in via Molinaccio. Subito si sono mobilitati i Vigili del Fuoco, che hanno operato anche una autobotte ed un altro mezzo di supporto. Il personale del 115 ha rinvenuto durante le operazioni di spegnimento fiamme delle bombole di gas ed eternit, provvedendo quindi alla messa in sicurezza. L'intervento si è concluso intorno alle 17 con la bonifica dell'area. Per chiarire le cause del rogo sono intervenuti i Carabinieri.