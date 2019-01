Attrice e scrittrice con la sindrome di Down: Carolina Raspanti incontra gli alunni

Nella mattinata di venerdì 1 febbraio, alla scuola secondaria “Salvo D’Acquisto” di Massa Lombarda, Carolina Raspanti incontrerà tutti i ragazzi e le ragazze delle classi prime delle scuole medie di Massa Lombarda, Sant’Agata sul Santerno e Bagnara di Romagna, nell’ambito del progetto “Incontro con l'autore”.

Carolina Raspanti ha appena finito di girare il film Dafne del regista Federico Bondi, che verrà presentato in anteprima mondiale al Festival internazionale del cinema di Berlino, dal 7 al 17 febbraio. Carolina nel film interpreta Dafne, una giovane donna con sindrome di Down che deve affrontare la perdita della madre e le conseguenze che tale evento porta sugli equilibri familiari e in particolare nel padre. Insieme condivideranno un viaggio verso il paese natale della madre, che diventerà una preziosa occasione per mettersi in gioco e scoprirsi reciprocamente. Carolina ha scritto anche due libri: Questa è la mia vita e Incontrarsi e conoscersi: ecco il mondo di Carolina ed entrambi i testi sono stati arricchiti dalle prefazioni del pedagogista Andrea Canevaro.

Così l’autrice si descrive in uno dei suoi libri: “Sono una normalissima ragazza e il fatto di essere Down non mi pesa per niente”. È nata il 20 gennaio 1984 a Lugo, dove si è diplomata all’Istituto professionale indirizzo operatore turistico, vive a San Patrizio di Conselice e lavora all’Ipercoop di Lugo. All’incontro partecipano anche le classi delle scuole medie di Sant’Agata sul Santerno e Bagnara di Romagna. Interverranno inoltre all’incontro Lia Anna Degani, dirigente scolastica reggente dell’istituto comprensivo “Francesco D’Este”; Carla Zaffagnini e Rodolfo Raspanti, genitori di Carolina; amministratori dei Comuni di Massa Lombarda, Bagnara di Romagna e Sant’Agata sul Santerno; le coordinatrici dell’incontro e docenti Mariarosa Vilardo e Raffaella Francalanci.