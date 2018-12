Aule più sicure ed 'efficienti': lavori nella scuola elementare Randi

Su proposta di Roberto Fagnani, assessore ai lavori pubblici, la giunta comunale ha approvato un progetto esecutivo - primo stralcio - da 132mila euro per l’efficientamento energetico della scuola primaria Vincenzo Randi. L’intervento consisterà nella sostituzione di tutti i serramenti esterni di una porzione dell’edificio con nuovi serramenti in alluminio a taglio termico e vetrate termoacustiche per contenere i consumi energetici e migliorare la sicurezza e il comfort acustico delle aule.

E’ inoltre prevista, per la medesima porzione, il cappotto esterno per le parti intonacate mentre per ogni finestra si realizzeranno frangisole esterni, rimuovendo gli attuali tendaggi in ogni aula didattica. I lavori rientrano nell’ambito dell’obiettivo dell’amministrazione teso a sviluppare, migliorare e conservare il patrimonio edilizio scolastico attraverso interventi di adeguamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria dei fabbricati.