Auser consegna due borse di studio agli alunni meritevoli

In un periodo caratterizzato da grandi difficoltà anche per la scuola e la didattica, i volontari del circolo Auser volontariato di Lugo hanno voluto ribadire, anche quest’anno, il loro sostegno ai ragazzi. Martedì pomeriggio sono state consegnate due borse di studio, del valore di 300 euro l’una, a due studenti che hanno concluso brillantemente il primo ciclo di istruzione distinguendosi all’esame finale della scuola secondaria di primo grado. I beneficiari sono Lara Alberani e Hamza Morsaline, che potranno utilizzare il buono per acquistare libri e materiali scolastici per la scuola superiore.

