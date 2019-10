Auser dona nuove carrozzine agli anziani ospiti della casa di riposo

Come ogni anno il Circolo di Volontariato Auser di Fusignano contribuisce al benessere degli ospiti della Casa di Riposo Giovannardi e Vecchi con una donazione. Lunedì presso la struttura sono state consegnate due carrozzine basculanti di nuova generazione, acquistate grazie al contributo di Auser, che consentono la seduta in diverse posizioni e garantiscono maggiore confort a chi è costretto a utilizzarle per la maggior parte della giornata.