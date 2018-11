Auser in lutto per la scomparsa del primo presidente Donato Re

Tutta Auser Ravenna con i suoi volontari si stringe in un abbraccio a Caterina e a tutta la sua famiglia per la perdita del suo amato padre, Donato Re. "In questo triste giorno anche noi perdiamo una parte del nostro cuore e della nostra storia, perché Donato è stato colui che ha dato inizio al nostro percorso, come primo Presidente di Auser Ravenna, ricoprendo encomiabilmente questa carica dalla fondazione dell’associazione, nel 1991, fino al 2002. Grazie Donato per tutto ciò che hai fatto per Auser. Che la terra ti sia lieve".