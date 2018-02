Ausl Romagna, stop ai precari: 240 assunzioni a tempo indeterminato

“Finalmente arrivano le stabilizzazioni in Ausl Romagna": esordisce così Roberto Baroncelli, segretario generale del sindacato Fp Cisl Romagna che si occupa dei lavoratori pubblici. Venerdì, infatti, sono stati pubblicati i bandi che prevedono le assunzioni a tempo indeterminato di 240 dipendenti in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia, fra cui 120 infermieri, 50 operatori socio sanitari e 12 autisti di ambulanza.

“Due bandi – continua il responsabile sindacale – che sono rivolti alle persone con i requisiti professionali richiesti dall’Ausl (fra i quali anche ostetriche, educatori, logopedisti, fisioterapisti, tecnici laboratorio, ecc…) e che hanno effettuato periodi di lavoro presso l’Ausl. La stabilizzazione

occupazionale del personale precario è uno dei temi che sta più a cuore al sindacato. Inoltre è stato pubblicato un terzo bando per altre figure professionali, che al momento ha solo carattere di ricognizione di disponibilità all’assunzione, in attesa che l’azienda sanitaria calcoli il fabbisogno di personale. Come CISL invitiamo tutti coloro che hanno i requisiti previsti dai bandi a fare domanda perché le graduatorie saranno valide fino a tutto il 2020. Ne consegue la concreta possibilità di altre nuove assunzioni nei prossimi anni, oltre alle attuali 240. Riteniamo queste tre opportunità un’occasione importante sia per i precari della sanità romagnola, che attendono da tempo la stabilizzazione, sia per gli utenti che avranno così garantita una continuità nella qualità del servizio offerto. L’emissione di questi tre avvisi – conclude il sindacalista romagnolo – è frutto della normativa e dell’accordo sindacale con la Regione Emilia-Romagna, nonché dell’impegno del sindacato locale per la tutela del lavoro e il mantenimento del buon livello del nostro servizio sanitario".