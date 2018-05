Con l'estate si potenziano i servizi medici: gli ambulatori estivi e i servizi ai turisti

L'estate 2018 è ormai alle porte e con lei l'arrivo dei turisti: in vista dell'aumento della popolazione a Ravenna e nei lidi, l'Ausl della Romagna ha programmato alcuni potenziamenti estivi di personale e servizi. "Il periodo temporale maggio-settembre assume, per il notevole incremento del numero degli assistiti, una forte rilevanza sul piano socio-sanitario - spiega il Direttore sanitario Stefano Busetti - Basti pensare infatti che nel corso delle ultime estati (giugno, luglio, agosto e settembre) nelle località turistiche balneari dell’intera riviera si sono registrati circa tre milioni di arrivi turistici, con un aumento medio della popolazione residente del 50% circa. Una situazione che richiede grande attenzione nella programmazione del personale e dei servizi, ovviamente in continuità con quanto già in essere nei diversi ambiti territoriali secondo il criterio della “programmazione storica”. Tale programmazione contempla il confronto tra il numero di accessi invernali ed estivi, degli ultimi cinque anni, in pronto soccorso/pronto intervento delle realtà di Ravenna, Cesena e Rimini, e il medesimo confronto rispetto al 118 Romagnasoccorso. Per quanto attiene agli accessi di pronto soccorso / pronto intervento, si registra un incremento di attività del 17% per cento circa nel ravennate. Per quanto attiene alle chiamate al 118 l’incremento tra estate e inverno è del 25% circa".

Servizi e personale

Le attività in incremento sono realizzate attraverso il reclutamento di personale aggiuntivo e le assegnazioni di turni/prestazioni aggiuntive per personale infermieristico, ostetrico e tecnico di radiologia. Per quanto riguarda Ravenna è previsto il rinforzo di 12 ore in orario diurno nei giorni di sabato domenica e lunedi e festivi dal 2 giugno al 10 settembre; due nuove ambulanze per 12 ore in orario diurno dal 11 giugno al 30 giugno, che poi diventano 24 ore su 24 dal 1 luglio al 9 settembre, oltre a un'ambulanza per 10 ore in orario diurno durante weekend e festivi dal 1 luglio al 31 agosto; inoltre si aggiungono due moto con infermiere dal 1 luglio al 31 agosto nei weekend e festivi. E’ inoltre prevista la presenza di ulteriori rinforzi in occasione di manifestazioni importanti (come la Notte rosa o le Frecce tricolori). Per quanto riguarda l'aumento di personale, è prevista l'aggiunta di 14 infermieri, 9 tra autisti e operatori socio sanitari e 6 medici (oltre a 64 ulteriori figure). Numeri leggermente aumentati, rispetto allo scorso anno.

Dialisi per turisti

Tra i servizi aggiuntivi ai turisti, è ormai tradizione l’erogazione di dialisi, previa prenotazione con un call center unico aziendale. Nel corso dell’estate 2018 è prevista l’erogazione di 169 sedute di dialisi, in turno serale, presso le sedi di Cesenatico (69 sedute), Cervia (42) e Rimini (48 sedute).

Guardia Medica Turistica

Nel periodo estivo l’assistenza medica turistica è attivata tutti i giorni, festivi compresi, ed eroga prestazioni ambulatoriali e domiciliari alla popolazione non residente (turisti e lavoratori stagionali) momentaneamente presente sul territorio, con 7 ambulatori nel ravennate: a Porto Corsini, Punta Marina, Lido Adriano, Lido di Classe, Milano Marittima, Cervia e Pinarella.