Autista non aiuta una disabile a salire sul bus, arrivano le scuse: Start Romagna avvia un'indagine

Arrivano le scuse sia del Comune di Ravenna, sia di Start Romagna per la vicenda che ha interessato la signora Ninfa, il 3 febbraio scorso. La donna, con pesanti difficolta' a muoversi, voleva prendere l'autobus per Lido Adriano, ma l'autista del mezzo pubblico (dotato di pedana), si e' rifiutato di aiutarla a salire. Ad accendere i riflettori sulla vicenda, martedì pomeriggio in Consiglio comunale, e' stata la capogruppo della Pigna, Veronica Verlicchi, e l'assessore alla Mobilita' Roberto Fagnani, riportando le scuse dell'amministrazione e del gestore, spiegando che l'attenzione sul tema e' "massima, anche con incontri in Prefettura con i rappresentanti dei lavoratori".

Il Comune, ha proseguito, sta investendo per la sistemazione di alcune fermate del trasporto pubblico locale, "per renderle accessibili a tutti". Da parte sua, Start Romagna sta rinnovando il parco mezzi con la pedana manuale. Tutti i bus urbani e suburbani a Ravenna ne sono dotati, il 30% sull'extraurbano. Inoltre e' stato realizzato un percorso formativo su tutto il personale ed e' stato emanato un ordine di servizio a tutti autisti che stabilisce tutti i comportamenti da assumere.

Sulla vicenda, ha concluso l'assessore, e' stata avviata da parte di Start Romagna una indagine interna e anche l'ufficio Mobilita' effettuera' una verifica delle esigenze elle persone con disabilita'. "Non e' la prima volta" che episodi del genere si verificano, ha stigmatizzato Verlicchi, rimarcando come ci sia un "un problema di cultura. La vicenda potrebbe lasciare il segno su una persona piu' debole della signora Ninfa". Con il Peba, il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche, "speriamo di vedere dei risultati". (fonte Agenzia Dire)