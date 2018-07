Perde il controllo dell'auto e finisce ruote all'aria in mezzo alla strada

Poco dopo le 14 di martedì un incidente stradale si è verificato in via Teodorico. Un 20enne di origini albanesi che stava percorrendo la strada a bordo di una Fiat 500 ha perso il controllo dell'auto, probabilmente nell'affrontare la curva per immettersi da via Antico Squero su via Teodorico, andando a impattare contro una Renault Clio parcheggiata. Nell'urto la Clio è stata spostata in avanti, mentre la 500 con a bordo il giovane si è cappottata finendo ruote all'aria. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica insieme ai Vigili del fuoco, ma fortunatamente il 20enne è riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo dell'auto ed è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ravenna con codice di bassa gravità. La Polizia municipale di Ravenna ha chiuso il tratto di strada interessato dal sinistro deviando il traffico nei parcheggi laterali a via Teodorico.