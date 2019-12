Auto d'epoca all'asta per solidarietà: il ricavato per aiutare i ragazzi disabili

Una bellissima auto d'epoca in vendita per aiutare le persone con disabilità e le famiglie che se ne prendono cura: si apre l'asta di beneficenza “Insieme andiamo lontano” che IT Auction e Moreno organizzano a favore del Gruppo Disabilità Faenza.

La vettura che sarà venduta è un pezzo di pregio che può fare bella figura nel garage di ogni collezionista che si rispetti: una Fiat 1100 del 1962 bianca con tettuccio e interni colore azzurro. L'asta è già visibile online, si apre ufficialmente lunedì 9 dicembre alle 12 sul sito di Industrial Discount e si chiuderà venerdì 20 alle ore 12. Il ricavato sarà interamente devoluto a favore del Gruppo Disabilità Faenza, costituitosi un anno fa (il 15 dicembre 2018) dall’unione di cinque diverse associazioni del territorio: A Mani Libere, Anmic, Genitori Ragazzi Down, Autismo Faenza e Anffas. IT Auction e Moreno hanno deciso di non fissare un prezzo di partenza per l'automobile e il prezzo finale di vendita sarà dato soltanto dalla generosità di chi acquista, in un'iniziativa che vuole avere un carattere esclusivamente solidale.

Il Gruppo Disabilità Faenza ha l'obiettivo comune di promuovere azioni inclusive, operando in diversi ambiti relativi alle disabilità cognitive e intellettive. In particolare intende “affrontare la solitudine delle famiglie che hanno un figlio con disabilità”, offrendo un sostegno economico concreto alle famiglie e sensibilizzando la cittadinanza riguardo alle sfide che ogni giorno devono affrontare. Una mission che IT Auction desidera sposare mettendo a disposizione tutti i suoi strumenti online per far conoscere al maggior numero di persone possibile, tramite quest’iniziativa benefica, l'esperienza del Gruppo Disabilità Faenza. Oltre al concreto aiuto economico che potrà derivare dalla vendita dell'auto, l'obiettivo dell'azienda faentina – insieme al partner Moreno che mette a disposizione il mezzo – è quello di massimizzare la visibilità dell'iniziativa contribuendo alla sensibilizzazione della cittadinanza verso una tematica fondamentale nel mondo odierno: non dimenticarsi delle difficoltà perché solo insieme possiamo andare lontano.

Il ricavato dell’asta verrà utilizzato per finanziare due progetti del Gruppo Disabilità Faenza: La Bottega della Loggetta, un negozio che vende prodotti equo solidali e biologici a km 0 e che vede protagonisti attivi alcuni giovani con disabilità intellettiva, e La Chiocciola, un progetto di sostegno economico alle famiglie per bimbi e ragazzi con autismo che seguono percorsi psico-educativi scientificamente validati. Entrambi i progetti sono in buona parte finanziati dalle famiglie, per cui l’obiettivo è garantire questi percorsi senza sostegni familiari permanenti né aggiuntivi. "Grazie di cuore – dice il Gruppo Disabilità Faenza - per darci una marcia in più a favore delle persone con disabilità!".