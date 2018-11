Auto e bici rubate, droga e assicurazioni mancanti: raffica di multe per la Municipale

Ritrovamento di auto rubate, segnalazione di persone che fanno uso di stupefacenti, ritiro di patenti per guida in stato di ebbrezza, sequestri di veicoli circolanti senza assicurazione: queste le principali operazioni compiute dalla Polizia locale della Bassa Romagna negli ultimi giorni.

A Lugo, durante il controllo di un’autovettura sospetta in periferia, gli occupanti - tre ventenni italiani del posto - all’arrivo della pattuglia hanno gettato dal finestrino uno spinello. Tutti sono stati segnalati alla locale prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti e, per due ragazze del gruppo, presenti sul posto con il proprio veicolo, è scattato anche il ritiro della patente. Sempre a Lugo, in centro storico, in seguito alla richiesta di intervento di un cittadino, gli agenti hanno restituito al legittimo proprietario una bicicletta della quale era stato denunciato il furto pochi giorni prima.

A Fusignano, durante le attività di controllo, gli agenti hanno rinvenuto una Fiat Panda oggetto di furto avvenuto nel mese di settembre nel comune di Argenta. Il veicolo è stato trasferito presso la depositeria autorizzata per svolgere gli accertamenti utili a risalire agli autori del reato, dopodiché è stato restituito al legittimo proprietario.

A Massa Lombarda i controlli svolti dal personale del locale presidio hanno accertato numerose violazioni relative alla sosta su stallo invalidi senza permesso e, con l'ausilio del targa system, tre veicoli sono stati sospesi dalla circolazione per aver circolato senza revisione e uno quello posto sotto sequestro in quanto senza assicurazione. Altri sono stati i posti di controlli effettuati nei comuni di Alfonsine, Conselice, Cotignola, Bagnara di Romagna e Sant'Agata sul Santerno con decine di veicoli sottoposti a controllo.