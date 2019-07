Ecobonus, 9mila euro di incentivi per acquistare un'auto elettrica

"Con la prossima riapertura da parte della Regione del bando sull’ecobonus, questa volta senza limitazioni Isee, gli emiliano-romagnoli potranno contare su un contributo di 9mila euro per acquistare un’auto elettrica. E questo grazie al fatto che il contributo regionale di 3000 euro, come specificato dal Ministero dei Trasporti, potrà essere sommato a quello stanziato dal Governo senza nessun tipo di restrizione”.

A specificarlo è Andrea Bertani, capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, che commenta la riapertura a partire da lunedì 8 luglio (e fino al 30 settembre 2019) del bando regionale per richiedere l’ecobonus. “Chi oggi decidesse di cambiare la propria auto e di acquistarne una elettrica avrà a disposizione un incentivo economico davvero importante – aggiunge Andrea Bertani – Un contributo dovuto principalmente all’intervento del Movimento 5 stelle al Governo che mette a disposizione 6000 euro in caso di rottamazione e che, grazie alle battaglie che abbiamo portato avanti in Regione, adesso può arrivare oggi fino a 9mila euro. Si tratta, infatti, di un intervento che noi avevamo proposto in Regione già due anni fa in sede di approvazione di bilancio, lanciando l’idea di un incentivo concreto per lo sviluppo della mobilità elettrica con l’individuazione di un fondo di 2 milioni di euro cofinanziati dai Comuni del PAIR per gli incentivi. Un contributo che adesso il Movimento 5 stelle al Governo è riuscito a realizzare” conclude Bertani.