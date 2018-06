Più colonnine per le auto elettriche: Comune ed Enel X insieme per lo sviluppo della nuova mobilità

E’ stato firmato il protocollo d’intesa tra amministrazione comunale di Ravenna ed Enel X, la divisione del Gruppo Enel dedicata alla mobilità elettrica, ai prodotti innovativi e alle soluzioni digitali, per la realizzazione di una rete di colonnine pubbliche per la ricarica delle auto elettriche. Il protocollo, della durata di 8 anni e che non comporta oneri diretti a carico del Comune, prevede da parte dell’amministrazione l’individuazione delle aree di proprietà idonee e funzionali per l’installazione fino a 50 infrastrutture, la collaborazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e la verifica che gli stalli vengano occupati esclusivamente da veicoli in ricarica. Enel X si occuperà di installare le colonnine a proprie spese, ne garantirà il funzionamento per tutta la durata del protocollo e la gestione da remoto.

“La mobilità elettrica - hanno dichiarato gli assessori allo Sviluppo economico Massimo Cameliani e alla Mobilità Roberto Fagnani - offre grandi potenzialità in termini di riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte. Inoltre rappresenta un’opportunità per lo sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti che può tradursi in fattore di crescita e occupazione”. Il Gruppo Enel ha avviato un ampio programma di ricerca e di investimenti al fine di supportare lo sviluppo del settore della mobilità. Da tempo l’azienda ha ideato un sistema di infrastrutture intelligenti per la ricarica di veicoli elettrici composta da diversi modelli, guidati con le più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione da remoto, in grado di rispondere alle attuali e future esigenze di una mobilità urbana evoluta e sostenibile.