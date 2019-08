L'auto parcheggiata sugli aghi di pino prende fuoco: le fiamme distruggono due veicoli

Attimi di paura nel pomeriggio di mercoledì a Milano Marittima. Attorno alle 15, due auto parcheggiate in strada lungo la XX Traversa hanno infatti improvvisamente preso fuoco. Ad accorgersi di quanto stava succedendo sono stati alcuni passanti, che hanno notato come dal retro di una Mini Cooper parcheggiata stesse uscendo del fumo. Subito hanno chiamato i Vigili del fuoco, ma prima che riuscissero ad arrivare le fiamme, dopo aver completamente bruciato la Mini, avevano già avvolto anche la Fiat Punto parcheggiata adiacente. I pompieri hanno spento il rogo e sul posto per i rilievi di legge sono arrivati anche i Carabinieri di Cervia-Milano Marittima, che hanno trovato la causa dell'incendio nella Mini, lasciata con la marmitta ancora calda parcheggiata sopra a un cumulo di aghi di pino.

Immagine di repertorio