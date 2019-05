Auto in fiamme nel parcheggio: era stata rubata dieci giorni fa

Auto in fiamme all'alba di lunedì mattina a Mezzano. Intorno alle 6.30 una Volkswagen Passat, parcheggiata in piazzale John Lennon, è stata notata mentre era avvolta dalle fiamme. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Ravenna con partenza e botte insieme ai Carabinieri della stazione di Ravenna. Quando sono arrivati, i pompieri hanno trovato l'auto già completamente bruciata. Sono subito partiti gli accertamenti e il veicolo, notato fermo nel parcheggio già da diversi giorni da alcuni residenti, è risultato essere stato rubato a un cittadino rumeno a Ravenna una decina di giorni fa. L'incendio, dalle prime informazioni, sembrerebbe di natura accidentale e non sembrerebbe che l'auto sia stata utilizzata per commettere atti criminosi, ma le indagini sono ancora in corso.