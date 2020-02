Dà fuoco a un'auto in sosta in via Carducci: inchiodato dalle telecamere

La Polizia di Stato ha arrestato un 24enne ghanese per il reato di danneggiamento seguito da incendio commesso da persona sottoposta a misura prevenzione. La notte del 9 febbraio scorso il personale della Sezione Volanti dell’Ufficio prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura e dei vigili del Fuoco è intervenuto in via Carducci per un’auto data alle fiamme. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno acquisito le immagini videoregistrate del sistema di video sorveglianza dell’Amministrazione Comunale e le registrazioni di sistemi anti intrusione di abitazioni private, che hanno chiarito l’esatta dinamica della vicenda e gli spostamenti dell’autore del fatto.



In particolare l’uomo, camminando in via Carducci, si è chinato di fianco al passaruota di un’auto ibrida e, dopo aver dato fuoco ad alcuni fazzoletti di carta, si è allontanato. Grazie ai filmati acquisiti, gli agenti della Squadra Mobile sono riusciti a individuare l’autore dell’incendio, rintracciato mercoledì sera. Indossava gli stessi abiti della sera del 9 febbraio scorso. È stato trovato nei pressi di una mensa di Ravenna per persone in difficoltà. L’uomo - risultato gravato da numerosi precedenti penali e di polizia - è stato condotto in Questura dove, in seguito agli approfondimenti investigativi, è risultato sottoposto dal maggio scorso alla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Ravenna, per il periodo di anni tre. Ora si trova in carcere.