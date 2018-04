Un pranzo solidale per finanziare le attività di Mensa Amica

Ancora una volta, la condivisione del cibo ha mostrato tutti i suoi valori straordinari: da quelli aggregativi a quelli relazionali, da quelli amicali a quelli legati al piacere. Questa volta i beneficiari di Mensa Amica e dell’Emporio Solidale di Cervia, unitamente ai volontari che gestiscono questi servizi, hanno avuto la possibilità di poter gustare un pranzo domenicale squisito sotto ogni punto di vista.

Tutto questo è stato possibile grazie a un’idea di don Silvio Ferrante, parroco di Savio che ha coinvolto le sue catechiste e i ragazzi prossimi alla Cresima in un servizio dedicato ai più deboli e sfortunati mettendo a disposizione i propri spazi e, grazie a tanti volontari, cucinando per tutti gli invitati. Oltre cento le persone che hanno partecipato a questa iniziativa, che ha portato anche a una conoscenza delle attività poste in essere dalla Mensa e dall’Emporio per la Comunità, con l’obiettivo futuro di costruire anche altri momenti di condivisione e relazione. Al termine della giornata, la Parrocchia di Savio ha devoluto a Mensa Amica sia il cibo preparato che non era stato consumato, sia un’offerta che è stata raccolta fra i commensali che hanno partecipato al pranzo.