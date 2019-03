Schianto all'incrocio, scooterista vola a terra: trasportato al Bufalini

Brutto incidente nel pomeriggio di mercoledì a Ravenna. Intorno alle 15 uno scooterista 49enne che procedeva su viale Alberti, in direzione da viale Randi verso Ponte Nuovo, ha impattato contro una Ford C-Max condotta da un anziano che proveniva dalla direzione opposta e che si stava immettendo su via Il Vignola. L'uomo, nell'urto, è stato sbalzato a terra, pur rimanendo cosciente. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Indenne, invece, l'automobilista. Il traffico sulla corsia proveniente da viale Randi è stato deviato per permettere i soccorsi e i rilievi di legge, in mano alla Polizia locale di Ravenna.

Foto Massimo Argnani