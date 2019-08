In auto senza assicurazione: le telecamere stanano 11 "furbetti"

Continua a crescere in Italia il numero di veicoli - auto e moto - che circolano senza assicurazione. Tali veicoli, purtroppo, quando sono coinvolti in incidenti stradali generano una serie di guai nei confronti di chi ne rimane vittima che, oltre al danno, deve anche subire molte volte la beffa del mancato risarcimento.

Una vera propria caccia a questi veicoli “pirata” è quindi quella che è stata messa in essere nei giorni scorsi sul territorio faentino dalla Polizia locale. I controlli degli agenti sono stati realizzati anche con l’ausilio delle telecamere posizionate sul territorio faentino, che leggendo le targhe avvisano in tempo reale del passaggio di auto senza assicurazione in città. In questa maniera i vigili faentini sono riusciti a fermare e sequestrare ben 11 veicoli sprovvisti di copertura assicurativa. Gli stessi saranno riconsegnati ai proprietari solo dopo che questi avranno dimostrato di aver provveduto a regolarizzare la posizione assicurativa dello stesso.