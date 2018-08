Auto sospetta, la Polizia approfondisce: trovati arnesi da scasso e un coltello multiuso

Gli agenti della Volante della Questura di Ravenna hanno denunciato martedì pomeriggio un 23enne ed un 33enne georgiani, residenti in Sardegna, per porto di armi o di oggetti atti ad offendere. Il personale in divisa ha proceduto prima al controllo dei due mentre si trovavano a bordo di un'auto in viale della Lirica. Il 23enne è stato trovato in possesso di un coltello multiuso che custodiva nel borsello che recava con sé.

Poco dopo gli agenti hanno rintracciato anche il conducente e proprietario del veicolo che, accortosi del controllo di polizia in corso alla guida si era fermato ad una decina di metri dall’auto. I poliziotti hanno così proceduto anche ad un accurato controllo del veicolo e sotto alla tappezzeria del baule è stata rinvenuta una borsa di attrezzi idonei allo scasso.