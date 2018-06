Auto troppo veloci e conducenti senza cintura: controlli con etilometro e telelaser in tutto il ravennate

Una ventina di veicoli controllati, altrettante persone identificate, tre delle quali sanzionate per irregolarità che vanno dal superamento dei limiti di velocità all’omesso uso delle cinture di sicurezza: questi i risultati di servizi programmati di prevenzione e repressione attuati martedì sera dalla Polizia municipale in alcune località del forese.

Più nel dettaglio, gli agenti hanno effettuato posti di controllo, con ausilio di etilometro e telelaser, a Sant’Antonio, Piangipane, Santerno, San Romualdo, Fosso Ghiaia, Osteria, San Zaccaria, Campiano e San Pietro in Campiano. Tutti i conducenti sono stati sottoposti a pre-test per verificare l’eventuale assunzione di sostanze alcoliche, con esito negativo. In tre casi sono emerse violazioni al Codice della strada per cui ai responsabili, due uomini e una donna, di età compresa tra i 42 e i 55 anni, sono stati contestati i relativi verbali.