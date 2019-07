Per l'estate nuovi autobus tra Cervia e Cesenatico: gli orari delle corse

Nei mesi di luglio e agosto è attivo un collegamento bus Cervia-Cesenatico che prevede un servizio attivo dalle ore 19,20 alle ore 01,15 con 8 corse andata e ritorno. La richiesta è stata espressa dalle rispettive associazioni albergatori e dai proprietari delle strutture ricettive e attività situate a Tagliata e Zadina, zona di confine fra i due comuni, per agevolare turisti e i cittadini che nelle ore serali vogliono spostarsi in visita alle località. Il trasporto è effettuato da Start Romagna e prevede un costo complessivo di 16.600 euro suddiviso fra i due comuni. Il servizio quest’anno è in forma sperimentale.

