A14, chiude il casello autostradale: le uscite consigliate

Dalle 22:00 di mercoledì 19 giugno alle 6:00 di giovedì 20 giugno il casello dell’autostrada A14 di Imola sarà chiuso in uscita per il traffico proveniente da Ancona e in entrata per quello verso Bologna. Autostrade per l'Italia consiglia come alternativa di utilizzare le stazioni di Faenza o Castel San Pietro.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !