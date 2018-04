Arrivano i 48 nuovi autovelox: ecco dove sono i primi 15 installati

Implementare i livelli di sicurezza su diverse strade urbane, inducendo gli utenti della strada al rispetto dei limiti di velocità: è l’obiettivo di un piano di controlli attraverso velox mobili in 48 punti dei centri abitati del territorio, al quale l'amministrazione comunale sta lavorando insieme alla Polizia municipale e al servizio Mobilità e Viabilità. "Si tratta di una delle misure concepite all’interno di una strategia complessiva il cui scopo è quello di aumentare il livello di sicurezza della circolazione stradale - spiega il vicesindaco con delega alla sicurezza e alla Polizia municipale Eugenio Fusignani - a particolare tutela degli utenti deboli, quali pedoni e ciclisti, bambini e anziani, in particolare nelle località oggetto di traffico di attraversamento veloce”.

Martedì sono state deliberate dal Comune le collocazioni dei primi 15 box dissuasori – rallentatori di velocità, all’interno dei quali la Polizia municipale collocherà alternativamente e in diversi momenti velox mobili per l’effettuazione di rilievi sul rispetto dei limiti di velocità, secondo un calendario dalla stessa predefinito. La presenza dei box costituirà comunque un deterrente rispetto alla violazione dei limiti lungo tutti i tratti di strada coperti e per tutte le 24 ore. La deliberazione riguarda i primi 15 box che saranno installati, prevedibilmente, entro l'inizio dell'estate, alcune su strade provinciali, per le quali la Provincia ha concesso il necessario nulla osta; ne seguiranno altre, fino ad arrivare a un totale di 48. Le collocazioni sono state decise dopo sopralluoghi effettuati dall’Osservatorio provinciale per la sicurezza stradale, organo istituito con la partecipazione di tutte le forze di polizia e coordinato dalla Prefettura, sulla base della pericolosità, desunta dalla statistica degli incidenti, e della presenza di luoghi sensibili nelle vicinanze, come ad esempio le scuole.

Dove sono i nuovi 15 autovelox

A Marina Romea/Porto Corsini in via Baiona all’altezza del civico 138; a Punta Marina in viale Colombo tra il bagno Quattro Venti e via delle Sirti; a Mandriole in via Mandriole al centro del paese vicino alla chiesa (civico 182); ad Ammonite in via Santerno Ammonite tra il civico 89 e il 91; a Ravenna in viale Mattei – carreggiata sud direzione est; a Ravenna in via Destra Canale Molinetto tra via Stradone e via Casadei; a Piangipane in via Piangipane fronte civico 101; a San Bartolo in via Cella all’altezza del civico 207; a San Pietro in Vincoli in viale Farini all’altezza dell’intersezione con via del Sale e Castello; a San Zaccaria in via Dismano all’altezza del civico 561; a Castiglione in via Ponte della Vecchia all’altezza del civico 65; a Madonna dell’Albero sulla strada provinciale 27 all’ingresso dall’Adriatica in direzione San Bartolo (civici 50/52); a Santo Stefano sulla strada provinciale 27 (via Cella dal civico 319 al civico 321 in direzione San Bartolo/Carraie); a Ragone sulla strada provinciale 5 (chilometro 5 direzione Russi – Ravenna); a Sant’Alberto in via Basilica in prossimità del civico 241.

