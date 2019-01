Autovelox e telelaser, le strade controllate a gennaio: ecco cosa si rischia

Nel mese di gennaio i controlli della velocità tramite autovelox e telelaser saranno eseguiti nelle seguenti strade: via Baiona (Porto Corsini), viale Cristoforo Colombo (Punta Marina terme), via Mattei, via Destra Canale Molinetto, via Cella (Madonna dell'Albero), via Ponte della Vecchia S.P. 3 (Castiglione di Ravenna), via Ragone S.P.5 (Ragone), via Dismano (San Zaccaria), via Del Sale (San Pietro in Vincoli), via Faentina (San Michele), via Fiume Montone abbandonato, via Basilica (Sant'Alberto), via Ammonite (Ammonite), via Reale (Mezzano), e via Sauro Babini (Roncalceci). La scelta delle strade in cui effettuare il servizio si basa sull’incidentalità, sull'intensità di traffico, sulle segnalazioni e gli esposti dei cittadini e sui riscontri provenienti dai servizi d'istituto del Corpo.

Eccesso di velocità: cosa si rischia

Fino a 10 Km/h in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria prevista dal vigente Codice della Strada;

Oltre 10 Km/h e fino a 40 Km/h rispetto al limite – sanzione pecuniaria prevista dal vigente Codice della Strada e decurtazione di 3 punti sulla patente;

Oltre 40 Km/h e non oltre i 60 km/h rispetto al limite - prevista dal vigente Codice della Strada e decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi;

Oltre 60 Km/h rispetto al limite – prevista dal vigente Codice della Strada e decurtazione di 10 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi.

Le sanzioni sono aumentate per i neopatentati e per i conducenti professionali; inoltre ai sensi dell’Art. 195 CdS. l’importo della sanzione per le suddette violazioni commesse dopo le 22 e prima delle 7 è aumentato di un terzo.