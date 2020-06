Aveva allestito una serra per coltivare marijuana sul balcone: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Ravenna domenica mattina hanno tratto in arresto un 48enne che aveva allestito in casa una piccola serra per la produzione di marijuana.

In particolare i Carabinieri della Stazione di Lido Adriano avevano individuato, su un balcone di un appartamento della località balneare, una strana serra. Dopo aver acquisito le informazioni di rito sul proprietario, hanno deciso di fare accesso all’appartamento. In totale sono state rinvenute ventidue piante di cannabis in vaso con infiorescenze, 10 grammi di marijuana già pronta all’uso, nonché il kit per coltivare, frazionare e confezionare le dosi di stupefacente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Visti gli elementi raccolti l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per coltivazione illecita e detenzione di sostanza stupefacente. A seguito del rito direttissimo, tenutosi nella mattinata di martedì, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato la misura imponendo al soggetto l’obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia fino alla prossima udienza.