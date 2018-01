Aveva un atteggiamento sospetto: nascondeva addosso hashish e cannabis

I Carabinieri della stazione di Bagnacavallo, nel corso dei servizi di controllo del territorio, hanno arrestato un 25enne extracomunitario accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari, durante una serie di controlli preventivi vicino ad alcune strutture di accoglienza, nel corso del fine settimana hanno notato, poco distante da una di queste strutture, la presenza di una persona che al loro passaggio avrebbe assunto un atteggiamento "guardingo", girandosi di spalle.

I Carabinieri, insospettiti da tale comportamento, hanno così deciso di fermarlo per procedere alla sua identificazione e, di fronte all’eccessivo imbarazzo per il controllo in corso, hanno approfondito ulteriormente il controllo stesso attraverso una perquisizione. I dubbi dei militari sono stati presto fugati: l'uomo, infatti, è stato trovato in possesso di varie dosi di hashish e di cannabis, occultate con cura e ora sottoposte a sequestro. Lo straniero, di origine africana e risultato del tutto estraneo alla struttura di accoglienza vicino alla quale era stato controllato, è stato arrestato e posto a disposizione dell'Autorità giudiziaria di Ravenna.