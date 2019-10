Avis e Round Table fanno squadra per promuovere le donazioni di sangue

Sabato 19 ottobre a Lucca l’Avis Nazionale e l’Associazione Round Table Italia hanno siglato un accordo di collaborazione finalizzato da un impegno congiunto “per la promozione della cultura della donazione di sangue e plasma in tutto il territorio nazionale”. Avis ha la necessità di reclutare volontari e donatori, soprattutto tra i più giovani, e l’accordo con una realtà di giovani e professionisti come Round Table va proprio nella direzione di un’associazione “in grado di intercettare le sfide del futuro e pronta ad impegnarsi per contribuire al tema della donazione del sangue”.

Sulla scia di questo accordo nazionale, Avis Faenza e Round Table 38 Faenza nella mattinata di sabato 26 ottobre hanno concretizzato la prima iniziativa comune. I soci di Round Table 38 già donatori hanno effettuato una donazione di sangue presso il punto di raccolta di Faenza, mentre alcuni soci non donatori hanno svolto l’esame di idoneità per diventare donatori di sangue ed emocomponenti. Inoltre, alcuni volontari di Avis Faenza si sono ritrovati in piazza della Libertà assieme ai soci di Round Table 38 e ai volontari della Fondazione Fibrosi Cistica.

Grazie al rapporto di collaborazione tra Avis e Round Table Italia, inoltre, sabato la Round Table 11 Ravenna ha partecipato attivamente all’iniziativa sensibilizzando la cultura della donazione di sangue e plasma sul nostro territorio. I soci si sono trovati presso la sede dell’Associazione Volontari Italiani Sangue di Ravenna, sita in via Tommaso Gulli 100. I responsabili della sezione Provinciale si sono resi molto disponibili fin da subito, allestendo un furgone dedicato per la registrazione, la visita di idoneità ed il prelievo.