Avis Faenza, l'emergenza è alta e anche medico dona sangue

In estate l'emergenza si alza ed il bisogno di sangue cresce, così sabato mattina anche il dottor Francesco Levada, medico di Avis Faenza, al termine dei prelievi effettuati dai donatori, ha pensato bene di dare il proprio contributo. Svestito il ruolo di "prelevante", si è seduto nella poltrona per effettuare un prelievo e dare in questo modo un messaggio di forte solidarietà. Al dottor Levada sono arrivati subito decine di complimenti sul profilo Facebook di Avis Faenza.