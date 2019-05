Avis recluta nuovi donatori alla Sagra della Campagna

Nella giornata di mercoledì 1 maggio uno stand di Avis Faenza è stato allestito all’interno della Sagra della Campagna di Pieve Cesato. Si tratta della prima iniziativa che vedrà i volontari di Avis impegnati all’interno di alcune feste paesane faentine.

"Quest’anno abbiamo deciso per la prima volta di partecipare a tre eventi di questo tipo: appunto la Sagra della Campagna di Pieve Cesato, la Festa dla Mugnega di Santa Lucia e, a fine estate, la Sagra del Buongustaio di Reda – spiega Angelo Mazzotti, presidente di Avis Faenza – Per noi è importante essere presenti in queste sagre, nelle quali c’è una grande affluenza di pubblico, per far conoscere la nostra associazione a chi ancora non la conosce. Durante le feste una nostra promoter intercetta i cittadini, spiegando loro come e perché donare sangue. In particolare attualmente puntiamo anche sulle donazioni di plasma, sul solco della campagna nazionale con lo slogan “Quest’anno va di moda il giallo”".