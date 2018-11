Avvio del teatro accademia Marescotti, il sindaco: "Esperienza che merita gli spazi pubblici"

Come annunciato, il sindaco Michele de Pascale si è recato sabato in via Cavina 9 per portare il saluto del Comune in occasione dell’avvio della nuova edizione di Tam, teatro accademia Marescotti, che culminerà nello spettacolo in scena al teatro Rasi di Ravenna il 24 marzo prossimo. Ad accoglierlo la nuova squadra formata da 24 allievi, dall’attore Ivano Marescotti, da Cristiano Caldironi, da Chiara Roncuzzi che fanno parte del corpo docenti e da Deda Fiorini che ha inventato la formula Tam.

La visita del sindaco è stata anche l’occasione per affrontare il tema legato alla necessità di disporre di una nuova sede pubblica per Tam con locali più ampi. “E’ motivo di orgoglio cittadino il fatto che Marescotti non solo porti il nome della Romagna nel mondo, ma che si occupi di far crescere nuovi talenti- ha affermato de Pascale. Noi ci siamo per dare a Tam energia e spazi, poiché la riteniamo una esperienza che merita di essere ospitata in un luogo pubblico”. Per questo il sindaco si è dichiarato fin d’ora disponibile a reperire attraverso gli uffici preposti una struttura adeguata.