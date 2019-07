Avviso pubblico per qualificare l'offerta formativa extrascolastica

Il Comune di Conselice, per il tramite dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ha indetto un avviso pubblico per l’individuazione di soggetti privati che intendano aderire al “Patto educativo scuola-territorio”. Il patto è finalizzato alla qualificazione dell’offerta educativa e formativa extrascolastica nelle scuole dell’istituto comprensivo “Felice Foresti” di Conselice per tre anni scolastici (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022).

Sul territorio comunale è stato sottoscritto da tempo un protocollo d’intesa (in scadenza con l’anno scolastico 2018/2019), per la collaborazione tra scuola e privato sociale, sotto la regia dell’ente locale, per valorizzare e implementare le reti esistenti anche informali del territorio, composte da insegnanti, volontari, esperti. L’Amministrazione comunale di Conselice, in collaborazione con l’istituto comprensivo “Felice Foresti”, intende quindi consolidare questa esperienza attraverso questo nuovo avviso pubblico con la finalità di potenziare l’offerta di servizi di pre e post scuola rivolti ai bambini delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Per realizzare tale obiettivo il Comune di Conselice ha messo a bilancio risorse per 15.000 euro per l’eventuale concessione di contributi ai soggetti aderenti al Patto per la realizzazione dei progetti.

Possono presentare domanda di partecipazione e contestuale proposta progettuale gli enti del terzo settore, in forma singola o associata e ulteriori soggetti inquadrati in forme giuridiche diverse da quelle previste dal codice del terzo settore, alla cui proposta progettuale non devono essere connessi fini di lucro. La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dai Servizi Educativi dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e comprensiva della documentazione richiesta, dovrà essere presentata entro le 13 di mercoledì 21 agosto 2019. Potrà essere inoltrata tramite Pec all’indirizzo pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it, oppure consegnata presso lo sportello sociale-educativo del Comune di Conselice, in piazza Foresti 33-34 (telefono 0545986976). Le proposte progettuali ritenute compatibili con le finalità del Patto verranno inserite in un apposito elenco che sarà approvato entro l’avvio dell’anno scolastico.