Azienda cervese installa un defibrillatore e sposa il progetto Romagna Cardio Protetta

Anche "Focaccia Group", specializzata nel comparto degli allestimenti per veicoli delle forze dell'ordine e mezzi speciali, con sede a Cervia, sposa il progetto "Romagna Cardio Protetta" della forlivese Medoc, diventando così un punto Dae di cardio protezione. Alcuni dipendenti hanno completato il corso Blsd per l'uso dello strumento salvavita. Il dispositivo è dotato di piastre bivalenti in grado di operare su adulti e s ragazzi. Fondamentale in questo progetto, è l’attività del Centro 118 dell’Ausl Romagna, che, oltre alle note attività di pronto intervento, sta realizzando una mappatura di tutti i defibrillatori sul territorio, per creare una rete e un’informazione ai cittadini e orientata a sviluppare la loro formazione sul territorio. Sono oltre 150 le strutture, sia pubbliche che private, che hanno sposato "Romagna Cardio Protetta".