Baci, abbracci, autografi e selfie: Baby K incontra i suoi fan

Bagno di folla, baci, abbracci e tanti autografi e selfie. Baby K è stata l'assoluta protagonista domenica pomeriggio al centro commerciale Esp di Ravenna. La cantante ha incontrato i suoi fan alle 15. Dopo gli anni di formazione come rapper, Baby K ha infilato una serie di singoli di successo (fra cui nel 2013 “Killer”, in duetto con Tiziano Ferro, e nel 2015 “Roma-Bangkok” con Giusy Ferreri). Quest’anno il suo “Da zero a cento” è stato il tormentone estivo numoero 1 e da metà novembre è uscito il suo nuovo album, “Icona”, terzo della sua carriera.