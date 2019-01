Bacia una studentessa contro la sua volontà: docente allontanato dalla scuola

E' accusato di aver baciato una studentessa contro la sua volontà. La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa, nei confronti di un 50enne ravennate, dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ravenna.

In particolare gli investigatori della Squadra Mobile di viale Berlinguer, nell’ambito di intensa e tempestiva attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna, avrebbero acquisito nei confronti dell’uomo, docente in un istituto di scuola secondaria di secondo grado della provincia di Ravenna, elementi di responsabilità in ordine al reato, pluriaggravato, di violenza sessuale commessa ai danni di una sua studentessa.

I fatti risalirebbero alla metà di dicembre quando il docente, contro la volontà della ragazza, l’avrebbe baciata sulle labbra. Con il provvedimento emesso dal Gip del Tribunale ravennate, è stato vietato all’uomo di avvicinarsi all’abitazione della studentessa, nonché all’istituto scolastico frequentato.