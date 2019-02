Il Baciarello Festival replica in estate: e punta al record mondiale di 'baci a catena'

La prima edizione del "Baciarello Festival" ha visto più di 30 eventi artistici nell’arco di quattro giorni attorno a San Valentino. Artisti di strada nelle vie del centro, visite guidate nei luoghi dell’amore e cene tematiche hanno pervaso il centro di Ravenna con musica, fuoco, bolle giganti, un circo e persino un quartetto d’archi in Piazza del Popolo nei primi tre giorni del festival.

Baciarello Festival vuole racchiudere nella dolcezza di un bacio un messaggio tutto nuovo, di una Ravenna tutta nuova - spiegano gli organizzatori Andy Maggio e Linda Ricci - Con il mito di Guidarello Guidarelli in casa è nostro dovere esaltare questa passione verso la bellezza, verso l’amore nei suoi gesti più passionali e verso un nuovo modo di vivere il periodo di San Valentino. Stiamo già pensando di organizzare la versione estiva di Baciarello Festival e proveremo a battere il record mondiale di catena di baci in tre lidi ravennati collegati dalla spiaggia in un super-evento estivo, che coinvolgerà Marina di Ravenna, Punta Marina e Lido Adriano. I segnali sono stati più che incoraggianti a partire dal servizio de “La vita in Diretta” di Rai 1 che si è subito interessata al Baciarello".