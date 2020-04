Investita da un'auto mentre va al lavoro: donna in gravi condizioni

Ancora un grave incidente nel ravennate, dopo quello che mercoledì mattina ha visto coinvolte due donne e quello in cui martedì sera ha perso la vita un uomo. Mercoledì pomeriggio a Piangipane, poco prima delle 16, un 55enne che stava viaggiado a bordo di una Peugeot 208 su via Tagliata, da via Piangipane verso via Santerno Ammonite, ha colpito una donna moldava di 44 anni che, a bordo di una bici, si stava immettendo dalla strada nell'abitazione in cui svolge l'attività di badante.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulaza e auto medicalizzata, raggiunte poi dall'elicottero con il quale la donna, rimasta sempre cosciente, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Sul posto, per i rilievi di legge e la viabilità, la Polizia locale di Ravenna.

Foto Massimo Argnani

