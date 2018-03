Bagnacavallo, aperte le iscrizioni al corso di scrittura

Sono aperte le iscrizioni al corso di scrittura proposto dall'Archivio storico del Comune di Bagnacavallo e dalla Bottega dello Sguardo, in programma fra aprile e maggio presso la sala didattica del centro culturale Le Cappuccine. Il corso, che fa parte del progetto Teatro e teatranti del nostro territorio, prenderà spunto da un singolare documento trovato tra le carte dell'Archivio della Società filodrammatica di Bagnacavallo e intitolato Fa bisogno: un nutrito elenco manoscritto dei più disparati oggetti. Si tratta di materiali di scena utilizzati per allestire un dramma? una commedia? le ultime opere in repertorio... oppure cosa?



Il documento era stato presentato nel giugno 2017 durante Servire il pubblico al massimo rispettoso impegno, prima tappa della collaborazione tra Archivio storico comunale e Bottega dello Sguardo, che in quella serata presso il chiostro delle Cappuccine avevano proposto una drammaturgia intorno alle carte dell'Archivio della Società filodrammatica.

Gli iscritti al corso, condotto da Renata Molinari della Bottega dello Sguardo e coordinato da Patrizia Carroli dell'Archivio storico comunale, saranno portati alla ricerca di una trama, di una scena, di un racconto che metta in relazione fra loro gli oggetti e il nostro immaginario. Il corso è gratuito, aperto a un massimo di 15 partecipanti e si terrà nei martedì 10 e 24 aprile, 8 e 15 maggio alle 20.30 nella sala didattica delle Cappuccine. Non è richiesta alcuna esperienza di scrittura, solo passione e puntualità.

La sala didattica del centro culturale Le Cappuccine è in via Vittorio Veneto 1/a a Bagnacavallo.

Info e iscrizione (obbligatoria) entro domenica 8 aprile:

0545 280912