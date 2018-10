Bagnacavallo, conferita a "Mamma Erasmus" la cittadinanza onoraria

È in programma sabato 27 ottobre alle 15 nella Sala Oriani dell’ex convento di San Francesco la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria di Bagnacavallo alla professoressa Sofia Corradi, ideatrice sin dal 1969 del Programma Erasmus, lanciato ufficialmente dall’Unione europea nel 1987. L’onorificenza a “Mamma Erasmus” è stata conferita all’unanimità dal Consiglio comunale di Bagnacavallo nella seduta del 25 luglio scorso.

"La professoressa Sofia Corradi – si legge nella delibera di conferimento – rappresenta nel miglior modo i valori di dialogo, amicizia fra i popoli, educazione alla pace e alla crescita umana, civica e culturale che derivano dallo scambio fra paesi diversi, con particolare riferimento all’Europa. Valori che la città di Bagnacavallo promuove da quasi trent’anni". La cerimonia ufficiale, organizzata dal Comune di Bagnacavallo con l’associazione dei gemellaggi Amici di Neresheim, sarà l’occasione per ripercorrere le esperienze di scambi giovanili promosse in questi anni in collaborazione con l’Istituto comprensivo Berti e ascoltare le testimonianze di ragazzi e ragazze che hanno partecipato a progetti di scambio internazionale, a partire dalla scuola secondaria di primo grado fino all’università. All’appuntamento sono stati invitati in particolare i giovani bagnacavallesi che nel 2018 diventano maggiorenni e che per l’occasione riceveranno in omaggio una copia della Costituzione italiana.

Oltre ad avere ideato quel modello di esperienza interculturale che si sarebbe concretizzata nel Programma Erasmus, Sofia Corradi si è attivamente impegnata per ben diciotto anni in attività di ricerca e di promozione affinché la sua idea innovativa diventasse realtà. In occasione del Trentennale del Programma Erasmus, nel 2017, la professoressa ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, fra i quali l’onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica conferita dal Presidente della Repubblica e la Gran Croce del Re Alfonso X il Savio dal Governo spagnolo. La sua storia sarà presentata da Maria Pia Di Nonno, ricercatrice presso l’Università La Sapienza di Roma, autrice del libro Europa. Brevi ritratti delle Madri Fondatrici (Edizioni di Comunità) e vincitrice quest’anno del Premio Altiero Spinelli della Commissione Europea.