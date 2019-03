Bagnacavallo, Festa d’sà Jusëf: riqualificata l'area verde di Villa Prati

L’edizione 2019 della Festa d’sà Jusëf, a Villa Prati, è stata l’occasione per inaugurare i lavori di riqualificazione dell’area verde posta lungo la via Sinistra Canale Inferiore, nei pressi di piazza don Succi. L’intervento, sollecitato dal Consiglio di Zona e dai cittadini per dotare la frazione di un luogo di ritrovo all’aperto, è stato realizzato dal Comune di Bagnacavallo e ha comportato una serie di opere su tutta l’area interessata dal parco.

Tra queste la sistemazione del muretto di confine lungo via Sinistra Canale Inferiore, l’installazione di una nuova recinzione, di giochi e arredi, la creazione del vialetto di accesso al parco e la costruzione di un nuovo marciapiede dietro gli spogliatoi confinanti, oltre alle operazioni di movimento terra per livellare il suolo. Si è proceduto anche al tombinamento della rete fognaria di scarico delle acque che scendono dalla provinciale con la contestuale pulizia del fosso di scolo adiacente il campo da calcio.



All’inaugurazione, assieme a numerosi cittadini erano presenti il sindaco di Bagnacavallo Eleonora Proni, il presidente del Consiglio di Zona di Villa Prati Ezechiele Foschini e Giancarlo Taroni, presidente dell’associazione L’Incontro che ha donato i giochi e gli arredi per attrezzare l’area verde. La giornata di festa, che ha visto la partecipazione di centinaia di persone, è poi proseguita con mercatini, animazioni, spettacoli e la tradizionale rievocazione storica Bêrc e bughê sul Canale Naviglio Zanelli. La Festa d’sà Jusëf è organizzata ogni anno dall’associazione L'incontro con la collaborazione del Consiglio di zona e della Parrocchia di Villa Prati e con il patrocinio del Comune in occasione del patrono della frazione, San Giuseppe.