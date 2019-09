Bagnacavallo, Festa di San Michele: modifiche alla viabilità e piano gestione emergenze

Modifiche alla viabilità e alla sosta saranno introdotte a Bagnacavallo da giovedì a domenica per consentire lo svolgimento della Festa di San Michele. Entrerà in vigore alle 17.30 di giovedì l’ordinanza che regolamenta la circolazione e la sosta in centro storico nei giorni della festa, con divieto di transito e sosta nelle vie Matteotti, Mazzini, Garibaldi, Ramenghi, Battisti, Fiume, in vicolo Grafagnini e in piazza della Libertà nei seguenti giorni e orari: giovedì e venerdì dalle 17.30 alle 24, sabato dalle 14.30 alle 24, e domenica dalle 8 alle 24.

L’area parcheggio del Museo Civico delle Cappuccine, in via Vittorio Veneto 1/a, sarà riservata alla sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide. Ulteriori divieti di transito saranno istituiti nelle vie di accesso alla festa. Durante il periodo in cui l’ordinanza sarà in vigore, nelle vie interessate sarà consentito il transito soltanto ai mezzi di polizia e di soccorso, ai veicoli al servizio di persone invalide munite di apposito contrassegno e ai veicoli degli organizzatori degli eventi nell’ambito della festa muniti degli appositi pass rilasciati dall’Ufficio Cultura in accordo con la Polizia Locale. I residenti potranno transitare mostrando ai varchi di accesso un documento che ne attesti la residenza in centro storico.

Il testo completo dell’ordinanza è disponibile in home page sul sito del Comune. Il Comune di Bagnacavallo ha inoltre adottato un piano di gestione delle emergenze che, fra le varie disposizioni introdotte dalla normativa, prevede un restringimento delle carreggiate negli accessi alle vie Matteotti, Mazzini, De Amicis, Vittorio Veneto e Garibaldi. Assieme allo staff tecnico e organizzativo del Comune collaboreranno il presidio della Polizia Locale della Bassa Romagna, la Croce Rossa Italiana e i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile, che saranno presenti anche in piazza della Libertà con un punto informativo.